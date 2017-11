HP gluurt met je mee

Er wordt onder andere geklaagd over het trager werken van de computer (gigantische processorloads), maar waar gebruikers vooral boos over zijn is dat deze software is geïnstalleerd zonder toestemming van gebruikers.

Touchpoint Analytics Client

Het gaat hierbij om een update van de software genaamd "HP Touchpoint Analytics Service", onderdeel van de HP Touchpoint Manager-software. Deze is meegekomen met een update die vorige week is uitgerold. In de beschrijving van de software staat dat deze software telemetrie-informatie verzamelt die wordt gebruikt door de analytical services van HP.

Op de website van HP (Touchpoint Manager) is te lezen dat het bedrijf deze technologie niet langer meer wordt ondersteund, maar dat alles wordt ondergebracht in de nieuwe Touchpoint Manager solution wat een onderdeel is van HP's Device as a Service (DaaS). Deze nieuwe dienst stuurt een keer per dag data naar HP.

Hoewel het er dus naar uit ziet dat deze tool vooral analytische data verzamelt, zijn gebruikers niet blij met deze aanpak. De klagers hadden graag van tevoren ingelicht willen worden en de mogelijkheid willen hebben de nieuwe software te weigeren.

Op de volgende pagina: HP's versie van het verhaal en de workaround

© Günter Born