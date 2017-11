Incassomachtigingen gevoelig voor misbruik

Bedrijven en instellingen werken graag met incasso machtigingen. Je bent zeker(der) van tijdige betalingen (alleen bij onvoldoende saldo kan er niet worden geïncasseerd) en administratief is het eenvoudiger. Sommige bedrijven accepteren alleen betalingen via incasso. Vroeger moest je een kaartje tekenen dat je een bedrijf machtigde en daar kreeg je direct al een kaartje bij om de machtiging weer in te trekken.

Sinds zo'n incassomachtiging een Europese incassomachtiging is geworden is dat kaartje niet meer nodig. Onlangs zag ik een (niet kloppende) incasso van een bedrijf waarvoor ik nooit een machtiging gegeven had. Ik vroeg om opheldering en toen deze na een aantal dagen niet kwam liet ik het bedrag terugboeken en trok gelijk de machtiging in. Het betreffende bedrijf doe ik zaken mee, dat was het probleem ook niet, maar ik verbaasde me over de onverwachte incasso.

Gisteren zag ik dat de laatste paar facturen wederom geïncasseerd waren. Ik ging naar de keuze Incasso-opdrachten, tab bedrijven van mijn bank en trof het volgende aan:





Voor alle duidelijkheid: De naam van de incassant is hier niet het betreffende bedrijf maar het bedrijf dat webbetalingen faciliteert. Dat is ook heel verwarrend. Mollie Payments biedt een makkelijk te implementeren product voor webbetalingen en je kunt hen ook incasso's laten uitvoeren. Dus het zou goed kunnen zijn dat er verschillende machtigingen lopen voor een incasso voor een bedrijf als Mollie Payments maar wel vanuit verschillende leveranciers.

