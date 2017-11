Monteur fopt GPS-trackende baas met chipszakje

Een monteur van een Australisch waterleidingsbedrijf wilde niet dat zijn werkzaamheden op afstand werden gevolgd door zijn werkgever en macgyverde een kooi van Faraday om dat te voorkomen. Ars Technica beschrijft hoe de man zijn zakelijke PDA in een chipszakje stopte om de GPS-positionering van het apparaat te frustreren.

Dat bleek uit een klacht van de 60-jaar oude elektricien over zijn ontslag. De man had eerder zijn beklag gedaan over het volgen via GPS en ging over op zijn oplossing toen daar geen gehoor aan werd gegeven. Daarop werd hij ontslagen en een rechter heeft dat ontslag nu gehandhaafd. De man werkt inmiddels als Uber-chauffeur.