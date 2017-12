'Nigeriaanse prins' eindelijk de cel in

Je zou denken dat er tegenwoordig niemand meer trapt in deze nep-mailtjes, maar niets is minder waar. De FBI ontving sinds oktober 2013 zo'n 22.143 klachten over e-mailtjes die verstuurd zouden zijn door David Chukwuneke Adindu. Naast het versturen van de standaard "Nigeriaanse prins"-mailtjes stuurde deze onverlaat ook valse berichten over niet bestaande (mislukte) geldtransacties en verzoeken om namenlijsten en contactinformatie. De laatste twee werden gebruikt om uit naam van collega's e-mails te versturen en bedrijven op een dwaalspoor te brengen. De crimineel maakte hierbij ongeveer 25 miljoen dollar buit.

Adindu verstuurde deze mailtjes van 2013 tot en met 2016, maar werd vorig jaar opgepakt toen hij in contact kwam met een medewerker van een investeringsbedrijf. De crimineel deed zich voor als een collega en stuurde een vals verzoek om geld over te maken naar een "klant". Deze klant was hij echter zelf. Het ging om 25.000 dollar. De medewerker trapte daar in, maar kreeg argwaan toen Adindu nog een verzoek (deze keer van 75.100 dollar) verstuurde. Er werd aangifte gedaan en uiteindelijk ging de FBI ermee aan de slag.

De crimineel reisde ondertussen naar landen waar hij bankrekeningen had geopend en werkte samen met andere criminelen om de oplichtingspraktijken verder uit te breiden. Adindu koos voor banken in landen als China, omdat het voor slachtoffers moeilijker was om het overgemaakte geld terug te halen. Uiteindelijk werd de oplichter door de FBI in de kraag gevat toen hij aankwam op Houston airport. En nu is hij dus schuldig bevonden voor onder andere bankfraude en oplichting.

De "Nigeriaanse prins" verdwijnt voor drie jaar en vijf maanden achter de tralies.