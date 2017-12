De 8 beste antivirus en antimalware-apps voor Linux

ClamAV

Een van de populairste malware beschermings tools voor Linux is de open source ClamAV welke ook beschikbaar is voor Windows en Mac-systemen.

ClamAV is krachtig. Verwar het niet met het programma dat je e-mail-bijlages scant. ClamAV doet een stuk meer en er wordt nog keihard aan gewerkt. Hierdoor is het een sterke concurrent van veel commerciële AV-oplossingen.

Toch is het belangrijkste onderdeel van malwarebescherming het up to date houden van je scanner. Het is moeilijk je geen zorgen te maken over de tijd die tussen het uitkomen van virussen en de signature in de nieuwste versie van ClamAV.

Er zijn maar weinig experts die ClamAV zien als de beste optie, maar het is zeker geen slechte scanner voor een standaard Linux server. Het grootste voordeel is dat het open source is. Als je weinig tot geen budget hebt, is het alsnog een mooie oplossing.