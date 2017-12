9 ellendige beveiligingstrends van 2017

We hadden in 2017 de gebruikelijke ellende van wachtwoorddiefstal, malware-ellende en gestolen financiële data, maar we zagen een paar trends waardoor je niet gerust bent op de nabije toekomst.

Zo zagen we gemorrel met kritieke infrastructuur, venijnige hacktools van de Amerikaanse overheid die op straat kwamen te liggen (en op pijnlijke wijze werden misbruikt), lekken van grote dataverzamelaars die de vraag oproepen wie eigenlijk allemaal belangrijke gegevens in het bezit heeft, een negatieve trend richting versleuteling en essentiële beveiligingssoftware die het slachtoffer wordt van getouwtrek tussen landen.

Dat zijn allemaal zaken waardoor we erop achteruitgaan en vaak worden ze veroorzaakt door pure onwetendheid en soms vanwege een geniepig plan. Een paar van deze zaken gaan daarom alleen nog maar groter worden in 2018, dus laten we even terugkijken op het afgelopen jaar op de incidenten qua IT-beveiliging die ons parten gaan spelen.

1. Tools van de NSA

In april lekte een collectief met de naam Shadow Brokers enkele NSA-tools die bij eerdere veilingen geen kopers konden trekken. Met het gratis voorproefje wilde de groep aandacht creëren voor zijn nieuwe abonnementsdienst en dat lukte aardig. De tools bevatten bijvoorbeeld een Windows-gat dat de Amerikaanse overheid eerder misbruikte en nu beschikbaar was voor criminelen - met verwoestende gevolgen.