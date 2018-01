Zo werkt Windows Hello

Windows Hello is biometrische technologie om Windows 10-gebruikers te authenticeren bij apparaten, apps, diensten en netwerken met een vingerafdruk, irisscan of gezichtsherkenning. De methode om in te loggen wordt gezien als wachtwoordvervanger en wordt beschouwd als gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder als methode om in te loggen dan met wachtwoorden het geval is.

Hogere drempel

Zelfs qua beveiliging wordt het als superieur gezien, omdat wachtwoordbeveiliging zorgt voor ofwel lastige en vergeten of voor simpele, eenvoudig te raden/lraken wachtwoorden, legt analist Patrick Moorhead uit. Daarmee werpen wachtwoorden een drempel op die de beveiliging niet eens verbetert. "Windows Hello lost het probleem van gebruiksgemak versus beveiliging op", aldus Moorhead.

Veel mensen gebruiken hetzelfde wachtwoord voor meerdere sites en applicaties. De technologie achter features als Apple's FaceID en Windows Hello handelen veel zaken af in de back-end, zodat de gebruiker er geen hinder van ondervindt en gebruiken een technologie die lastiger te stelen is dan de meeste wachtwoord-databases en andere implementaties van authenticatie met zulke credentials.

Anti-spoofing

Microsoft-programmadirecteur Anoosh Saboori legt uit dat je geen wachtwoorden meer nodig hebt. "Gebruikers van Windows Hello kunnen een account van Microsoft of een andere account dat Fast Identity Online (FIDO) ondersteunt gebruiken om een herkenningspunt in te stellen." De technologie gebruikt anti-spoofing-technieken om te voorkomen dat mensen het systeem omzeilen met bijvoorbeeld een foto of masker.