Losgeld betalen voor je gegijzelde data? Doe geen moeite!

Beveiligingsonderzoekers van de CyberEdge Group hebben 1200 IT-beveiligers en beslissers gevraagd of zij last hebben gehad van ransomware en wat hun vervolgstappen waren. Meer dan de helft van alle respondenten bleek in 2017 tenminste één keer last te hebben gehad van een ransomware-besmetting.

Van alle mensen die last hadden van een besmetting bleek 38,7 procent de portemonnee te trekken in de hoop data terug te krijgen. In meer dan de helft van alle gevallen bleek dat niet te gebeuren. 19,6 procent van betalende ransomware-slachtoffers was de data kwijt. Ransomware-bouwers kwamen niet over de brug met decodeertools en de mensen die wel een tool kregen, konden hun data alsnog niet (goed) terug halen.

Back-ups

Gelukkig is er ook goed nieuws. Meer dan de helft (53,3 procent) van alle niet betalende ransomware-slachtoffers konden hun data terug krijgen dankzij het terugkrijgen van back-ups of het gebruik van 3rd party decodeertools. In totaal is 27,6 procent van alle (betalende en niet betalende) ransomware-slachtoffers data verloren.

Dit onderzoek geeft prefect aan dat het loont om regelmatig back-ups te maken en criminelen nooit te betalen, hoe wanhopig je ook bent. Het volledige rapport van de onderzoekers kan hier worden gelezen.