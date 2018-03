Calendar-app voor macOS minede stiekem cryptovaluta

"It's a bug and a feature."

De Calendar 2-app heeft meer functionaliteit aan boord dan de standaard Calendar-app van Apple en deze functionaliteit kan nog verder worden uitgebreid als gebruikers de premium-versie kopen of de gratis versie Monero laat minen.

Gebruikers moesten voor deze laatste optie expliciet toestemming geven. De app bleek echter een bug te bevatten die ervoor zorgde dat er altijd Monero werd gemined, ook als gebruikers geen toestemming hebben gegeven of de gratis versie gebruiken.

De bug kwam aan het licht toen gebruikers begonnen te klagen dat hun Mac trager reageerde dan normaal en dat de app opvallend veel systeembronnen gebruikte. Qbix is inmiddels op de hoogte en heeft de functie geschrapt. "Het zou te lang duren om het CPU-probleem te repareren, dit is een teken dat we beter helemaal uit de mining-industrie kunnen stappen," verklaart Gregory Magarshak aan Ars technica.

Hoewel de nieuwste versie van de app geen miner meer bevat is deze op dit moment helemaal niet meer te vinden in de Appstore. Apple was niet bereikbaar voor commentaar.