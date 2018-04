Mozilla: Het internet is ziek

Het rapport deelt het internet op in vijf categorieën: veiligheid, openheid, toegang, kennis en controle en komt op basis daarvan met drie grote problemen. Grote bedrijven als Facebook, Google, Tencent en Amazon die de macht naar zich toetrekken, het verspreiden van nepnieuws en slechte beveiliging. Daarnaast noemt het rapport ook nog expliciet de "slechte staat waarin de adverteerdersmarkt zich bevindt". Die is namelijk gevoelig voor fraude, misinformatie en misbruik.

Goed nieuws

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Surman prijst de beschikbaarheid en acceptatie van cryptografie en het feit dat er steeds meer websites zijn die gebruik maken van HTTPS. Deze positieve punten vallen echter in het niet bij de negatieve punten in het rapport. Surman maakt zich vooral zorgen over de controle die Google, Facebook en Amazon hebben op het internet en, als je in China woont, Baidu, Tencent en Alibaba. Deze bedrijven zijn praktisch onderdeel geworden van het leven van de gemiddelde gebruiker en zijn volgens Mozilla te groot. "De monopolistische praktijken van deze bedrijven ondermijnen privacy, openheid en concurrentie op het web."

Daarnaast zijn er steeds meer gebruikers die hun nieuws vergaren via social media waar weer misbruik van gemaakt door zogenaamde "fake news"-bedrijven. Het overgrote deel van al het fake news wordt geproduceerd door mensen in een stadje in Macedonië en gedeeld op social media. Hiermee verdienen zij honderdduizenden dollars.

Hier kun je het volledige rapport lezen.