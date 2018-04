Hack in the Box dag 1: keyloggers en Bluetooth-speakers

Ben je vandaag in Amsterdam? Loop dan eens binnen bij het NH Grand Krasnapolsky-hotel waar vandaag Hack in the Box plaatsvindt. Iedereen kan gratis naar het HITB-nevenevenement CommSec, waar beveiligers en andere deskundigen toegankelijke presentaties houden over issues die de wereld van security momenteel bezighouden.

Er is zoals elk jaar tijdens HITB voor hobbyisten, hackers, makers en andere geïnteresseerden ook de open expositie CommSec Village, met onder meer workshops solderen en instructies van lockpicking-groep TOOOL Nederland.

Ben je niet in Amsterdam? Bekijk dan deze livestream die de organisatie via YouTube uitzendt. Die is hieronder voor het gemak erbij geplaatst, met daaronder de volledige agenda en koppelingen naar de individuele presentaties die elk 30 of 60 minuten duren.

10.40 - 10.45

Welkomstwoord van NIXU

10.45 - 11.45

The Life & Death of Kernel Object Abuse

11.45 - 12.15

Steganography Ante Portas

12.15 - 12.45

Privacy and Protection for Criminals: Behaviors and Patterns of Rogue Hosting Providers

14.00 - 15.00

Creating an Isolated Data Center Security Policy Model Using SmartNICs

15.00 - 15.30

Keynterceptor: Press Any Key to Continue

15.30 - 16.00

Digging Deep: How to Find and Exploit Bugs in IoT Devices

16.30 - 17.00

Faster, Wider, Greater: Modern Pentest Tricks

17.00 - 17.30

Practical Quantum Computing for Hackers Without a PhD

17.30 - 18:00

Still Breaching Your Perimeter - A Deep Dive Into Malicious Documents

18.00 - 18.30

The Sound of a Targeted Attack: Attacking IoT Speakers