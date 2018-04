Hack in the Box dag 2: ziekenhuishackers en smart contracts

Ben je vandaag in Amsterdam? Loop dan eens binnen bij het NH Grand Krasnapolsky-hotel waar vandaag Hack in the Box plaatsvindt. Iedereen kan gratis naar het HITB-nevenevenement CommSec, waar beveiligers en andere deskundigen toegankelijke presentaties houden over issues die de wereld van security momenteel bezighouden.

Ben je niet in Amsterdam? Bekijk dan deze livestream die de organisatie via YouTube uitzendt. Hieronder voor het gemak erbij geplaatst, met daaronder de volledige agenda en koppelingen naar de individuele presentaties die elk 30 of 60 minuten duren.

11.30 - 12.00

Under Cover of Darkness: Hiding Tasks via Hardware Task Switching

12.00 - 12.30

EasyROP: Automatic Generation of ROP Chains Using a Turing-Complete Instruction Set

12.30 - 13.00

ProdSec: A Technical Approach

14.00 - 15.00

PyREBox: Making Dynamic Instrumentation Great Again

15.00 - 15.30

Someone Call a Doctor: Hacking a Hospital for Fun and Profit

15.30 - 16.00

Smart Contract (In)Security

16.00

Afsluiting door NIXU