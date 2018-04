9 handige beveiligingsinstellingen voor Android

Google Play Protect

Deze optie staat gelukkig standaard ingeschakeld, maar het is altijd handig om te controleren of dat nog steeds het geval is. Google Play Protect is de standaard beveiligingstool van Android en controleert onder andere of de apps op jouw toestel zich goed gedragen en waarschuwt je als dat niet het geval is.

Je kan controleren of deze optie is ingeschakeld door naar de instellingen te navigeren en onder het kopje "Beveiliging" (of beveiliging en locatie) op de optie "Google Play Protect" in te drukken. Kijk of alle opties zijn ingeschakeld.