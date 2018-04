5 hardnekkige en irritante oplichtingsmailtjes

Als je al langere tijd hetzelfde e-mailadres hebt, krijg je ongetwijfeld geregeld een oplichtingsmail in de bus. De meeste zijn variaties op een oud thema - veel trucs zijn al letterlijk eeuwenoud, maar zijn in een nieuw jasje gestoken - en duidelijk te herkennen. Toch zijn er nog genoeg mensen die erin trappen.

Ongerichte oplichtingsmails zijn effectief omdat het weinig kost om de mail eruit te sturen en je maar een piepklein reactiepercentage hoeft te hebben om geld op te strijken. Om die reden zijn ze zelfs zo ontworpen dat ze er verdacht uitzien: deze criminelen willen de gezond paranoïde mensen of verstandige gebruikers niet aan de haak slaan, maar juist de goedgelovige gebruiker waarbij de kans hoger is dat de oplichtingsactie rendeert.

Zelfde als jaren 90

Er zijn een paar basisregels die nog net zozeer gelden vandaag de dag als in de jaren 90: open alleen bijlages die je verwacht en van gebruikers die je kent - en scan deze voor de zekerheid van tevoren even met antivirussoftware, controleer altijd het domein van de afzender, laat onverwachte of rare mailtjes ongeopend zitten in het postvak, druk nooit op directe links naar inlogportals, enzovoorts.

Vandaag kijken we naar enkele veelvoorkomende oplichtingstrucs en hun oorsprong. Dat mensen vallen voor een slim geschreven gerichte phisingmail is begrijpelijk, maar in een van deze evergreens trappen kan anno 2018 écht niet meer.