Techbedrijven kraken Ray Ozzie's backdoor-plan

Ozzie's plan draait in het kort om het bewaren van een unieke sleutel van het sleutelpaar in een biometrisch beveiligde kluis bij bedrijven, zodat autoriteiten een aanvraag kunnen doen om een sleutel te bemachtigen die alleen het toestel dat ze op het oog hebben ontgrendelt. Wired schreef hier vorige week een uitgebreid artikel over.

Techbedrijven die zijn verenigd in de groep Reform Government Surveillance zijn tegen zulke plannen voor 'uitzonderlijke toegang' en stellen dat sterke versleuteling de enige optie is. Wired haalt president Obama aan, die destijds waarschuwde dat met een gepolariseerd debat er een dag komt dat de overheid in paniek er een slechte maatregel doorheen drukt en dat het daarom beter is om een midden te zoeken.

Maar experts wijzen erop dat dat midden niet bestaat. Een uitgebreid artikel van Techdirts Mike Masnick haalt diverse deskundigen aan die het plan kraken. "Hij lost alleen het probleem op dat we al kunnen oplossen en negeert bewust de dingen die we niet kunnen oplossen. We weten hoe we backdoors moeten maken, we weten alleen niet hoe we ze kunnen beveiligen", aldus Rob Graham van Errata Security.