7 goedkope gadgets om spionnen te frustreren

We hebben hier al meerdere malen aandacht besteed aan verschillende spionagegadgets en zelfs enkele verboden apparaten, maar deze vrijdag staan we even stil bij goedkope gadgets en enkele lowtech-oplossingen die je juist voor spionagepraktijken behoeden. Spoor verborgen camera's op, scan op radiofrequenties, blokkeer deuren, creëer ruis en meer.

1. Mic-Lock

Deze low-tech maar effectieve methode zorgt ervoor dat je zeker weet dat onverlaten niet je interne microfoon misbruiken om omgevingsgeluid oppikken. Dit plugje zorgt ervoor dat de telefoon overschakelt op een externe microfoon, alleen is die niet aanwezig en wordt de lijn voor afluisteraars stil. Nog een reden om voor de 3,5mm-jack te zijn.

Er zijn een heleboel verschillende uitvoeringen van dit idee en veel hebben een blokje of uitstekend nipje waar je niet blij van wordt als je de smartphone in je broekzak hebt. Deze uitvoering heeft een plat plaatje aan het uiteinde van de 3,5mm plug, zodat je hier geen last van hebt. Bovendien krijg je er een dun afsluitbaar afdekplaatje voor webcams bij.