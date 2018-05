Microsoft past AVG/GDPR-regels wereldwijd toe

Julie Brill, Corporate Vice President van Microsoft, heeft aangekondigd een uniform privacybeleid te hanteren. Alle aanpassingen die Microsoft moest doen om te voldoen aan AVG/GDPR voert het bedrijf wereldwijd door.

"Wij breiden de rechten omtrent GDPR uit voor al onze klanten wereldwijd. Wij geven onze klanten de mogelijkheid in te zien welke data wij verzamelen, deze data te corrigeren, te verwijderen of te verhuizen naar een andere dienst," aldus Brill.

Microsoft heeft daarnaast ook nieuwe opties toegevoegd in de account dashboards en de privacy sectie is ook bijgewerkt. Daarnaast heeft het bedrijf ook de privacyverklaring aangepast en een speciale GDPR-pagina in het leven geroepen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese verordening die de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie moet garanderen en gebruikers de mogelijkheid geeft meer controle te geven over verzamelde data. De verordening is vandaag van kracht gegaan en veel gooien er last minute nog wat e-mail-berichten uit met de vraag toestemming te geven om verzamelde gegeven te mogen (blijven) gebruiken.