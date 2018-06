Review: VPNhub van Pornhub is er nog niet helemaal

VPNhub richt zich in eerste instantie vooral op mobiel met apps voor Android en iOS die toegang bieden tot zowel de gratis versie als de premiumdienst. Iedereen kan gebruik maken van VPNhub's advertentie-ondersteunde dienst op de smartphone, maar je hebt een premiumabonnement nodig om de dienst te gebruiken op Mac en Windows.

Identificeerbaar

Daarom is VPNhub niet de ideale keuze is als je naar anonimiteit streeft. Alleen al het feit dat je moet betalen met een creditcard of via je primaire Google- of Apple-account identificeert je als gebruiker.

Toen ik VPNhub op de pc installeerde, merkte het SmartScreen-filter van Windows 10 de software als verdacht aan. Dat kan gewoon het gevolg zijn van het feit dat de app zo nieuw is, of het kan zijn dat de software niet digitaal is ondertekend. Wat de reden ook is, het is geen goede start voor een VPN-dienst dat wordt gesteund door een pornobedrijf.

Verband met Strong VPN?

Na de installatie viel me één ding op over VPNhub: hoe sterk het lijkt op andere diensten. Het bureaubladprogramma lijkt opvallend veel op Strong VPN. Ik weet niet zeker hoe dat komt, maar ik ik vermoed dat VPNhub een overeenkomst heeft met Strong VPN-eigenaar StackPath. Niet alleen gebruikt de interface veel van Strong VPN, maar VPNhub leunt ook op IPVanish (een ander StackPath-bedrijf) voor de meeste, zo niet alle, van zijn serverlocaties.

Het is niet verwonderlijk dat een site zo groot als Pornhub externe bedrijven in de hand neemt voor zijn VPN-functionaliteit. Ook het dagelijkse beheer van de VPNhub-site en de verschillende apps blijkt in handen te zijn van App Atomic, een mobiele ontwikkelstudio.