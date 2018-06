De 10 beste tips om je e-mail te versleutelen

Hoewel technologieën als PGP al meer dan 25 jaar op de markt zijn, worden ze helaas niet veel gebruikt, omdat certificaten en sleutels een voorwaarde zijn voor het gebruik ervan. Dit vereist op zijn beurt een passende infrastructuur of op zijn minst technische knowhow. Je kunt er dus niet per se van uitgaan dat al je communicatiepartners ook op basis van PGP of S/MIME kunnen communiceren.

Methodes voor end-to-end-e-mailversleuteling bestaan al vele jaren, maar worden nog steeds slechts in beperkte mate gebruikt. Dit werd pas onlangs opnieuw aangetoond in een representatieve enquête uitgevoerd door Convios Consulting in opdracht van Web.de en gratis e-maildienst GMX. Hoewel driekwart van de respondenten e-mailversleuteling belangrijk vindt, maakt slechts 16% er daadwerkelijk gebruik van. En ook in bedrijven is de situatie niet veel beter. In het onderzoek "Security Bilanz Deutschland" van Techconsult geeft 63 procent van de respondenten aan dat de implementatie van versleutelde communicatiekanalen "niet goed" is.

Met de invoering van AVG/GDPR nemen bedrijven grote risico's als zij e-mailbeveiliging negeren. Als je nog geen versleuteling gebruikt, moet je dit zo snel mogelijk doen. Deze tien tips helpen u bij het vinden van de juiste e-mailversleutelingsoplossing.