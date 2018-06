Zo achterhaal je de locatie van je verloren telefoon

Voer voor oplichters?

Als je op internet zoekt naar het achterhalen van je telefoonlocatie, het volgen van telefoons of het zoeken van een mobiele telefoon in je webbrowser, krijg je duizenden links naar websites die je zogenaamd helpen je telefoon te traceren. Het trieste nieuws is echter dat 90% nepwebsites zijn die hulp bieden in ruil voor het versturen van een SMS of een account aanmaken.

Veel sites beweren je telefoonnummer te traceren, maar in feite is het een slimme manier om gebruikersgegevens te verzamelen of gebruikers geld afhandig te maken door ze dure SMS-berichten verzenden. Deze diensten werken niet.

Waarom niet? Ten eerste is het telefoonnummer opgeslagen op een simkaart. Een dergelijke kaart kan gemakkelijk worden overgezet naar een ander toestel. In de tweede plaats kan de telefoon eenvoudig worden uitgeschakeld en kan geen telefoontoestel helpen. Ten derde kunnen alleen providers de telefoon traceren via GPS, maar hiervoor is de toestemming nodig van de eigenaar van het toestel, dat meestal een abonnementscontract heeft. In een dergelijk geval is het inderdaad mogelijk om het telefoonnummer te traceren, wat meestal een extra vergoeding voor het abonnement met zich meebrengt.

Hoe kan ik mijn telefoon volgen?

Het is gelukkig mogelijk je toestel te traceren zonder gebruik te maken van de diensten die standaard aanwezig zijn op je toestel. Er zijn verschillende 3rd party-oplossingen die moeten worden geïnstalleerd op de smartphone en/of computer. Op deze manier kan je de locatie van je smartphone achterhalen als dieven de standaardfuncties uitschakelen.