12 achterbakse spy-gadgets

Je wordt de laatste tijd om de oren geslagen met berichten over bedrijven en overheden die je afluisteren of er in elk geval alles aan doen meer rechten te krijgen om je te kunnen bespioneren. Gelukkig (of jammer genoeg) zijn we nu in een tijd aangekomen dat je zelf je medemens makkelijk en goedkoop kan bespioneren.

Tegenwoordig zijn er vele spy-gadgets die voor een prikkie kunnen worden aangeschaft, en die hebben zeker een bepaalde aantrekkingskracht. Er is iets magisch aan het observeren van mensen die in hun natuurlijke doen zijn, omdat ze niet doorhebben dat ze bekeken worden.

Maar of het nou je nostalgische spionnenhandboek van vroeger is of gewoon de volwassenheid die nooit lijkt aan te breken, deze gadgets zijn gewoon gaaf en verdienen het om genoemd te worden. Je kunt er ook gewoon een goede grap mee uithalen of je kunt er, zoals het met goede gadgets hoort, simpelweg doelloos een beetje mee spelen en aan vrienden laten zien.

Spy (zonne)brillen

Deze gadget zag je vroeger maar wat vaak voorbijkomen in (sci-fi)-films van weleer, maar de werkelijkheid heeft fictie ingehaald. Spionagebrillen zijn eindelijk betaalbaar, klein en onopvallend. Tuurlijk, bij de goedkopere modellen die je het lensje misschien nog wel zitten, maar aangezien deze niet groter is dan een speldenknop hoeft dat niet meteen te betekenen dat je door de mand valt.

En tegenwoordig hoeft het niet allemaal meer stiekem. Google en Snapchat hebben laten zien dat het hebben van een filmende bril geen stiekeme aangelegenheid meer is. Je kan er dus mee te koop lopen zonder dat mensen je (heel) raar aankijken, wat een tijdperk.