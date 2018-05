11 Android-tools die je gegevens beveiligen

Hoe zit het met de beveiliging van jouw toestel? De laatste jaren wordt je doodgegooid met enge nieuwsberichten over verschrikkelijke malwarepakketten die er met al je data vandoor gaan, je bespieden of je kostbare systeembronnen opslokt om cryptovaluta te minen. Er zijn wel allerhande malware-scanners beschikbaar voor je toestel, maar die schijnen niet altijd even goed te zijn en jagen je onnodig op kosten.

In dit artikel gaan wij niet in op al die malware-scanners, maar kijken wij vooral naar tools die alle belangrijke aspecten van databeveiliging raken. Sommige van deze tools zijn 3rd-party apps terwijl andere standaard in je toestel te vinden zijn. Ze zorgen er in elk geval allemaal voor dat je persoonlijke data op een goede manier wordt beschermd. Bovendien zijn de meeste tools nog gratis ook.

Versleutel je e-mail

Als je zeker wilt weten dat je e-mail niet wordt onderschept, dan is Protonmail de app voor jou. Het bedrijf achter deze tool is opgericht door CERN (De Europese Organisatie voor Nucleair onderzoek). Protonmail gebruikt een open source implementatie van end to end encryptie om te voorkomen dat je berichten niet door derden gelezen kunnen worden.

Je hoeft geen persoonlijke informatie af te geven en het bedrijf zegt geen IP-records of andere gegevens die jou zouden kunnen linken aan je account. Sterker nog, het bedrijf zegt dat zelfs de medewerkers niet bij je berichten kunnen zelfs al zouden ze dat willen.

Het mooiste aan de beveiliging van ProtonMail is dat je bijna niets zelf hoeft in te stellen. Maak een account aan en ga aan de slag. Als je met iemand mailt die ook ProtonMail gebruikt, gaat de versleuteling automatisch. Als je mailt met iemand die geen Protonmail-adres gebruikt, druk op het icoontje in de app's opstel-tool en verzin een wachtwoord en bijbehorende hint. De ontvanger krijgt alleen deze informatie toegestuurd en zal het wachtwoord moeten gebruiken om het bericht te ontsleutelen.

Naast al deze handige beveiligingsfuncties, is het ook gewoon een fijne app om te gebruiken en ziet het er strak en netjes uit. De app ondersteunt alle gangbare gestures en het bevat de mogelijkheid zelfvernietigende berichten te maken.

ProtonMail is kan gratis worden gebruikt. Je krijgt dan 1 e-mail adres, 500 mb opslag en je kan 150 berichten per dag sturen. Wil je meer? Dan zal je een abonnement moeten afsluiten voor minimaal 5 euro per mand of 48 euro per jaar.