Wijzig je wachtwoorden

De kans is groot dat je gisteren, door zowel de serieuze toon van de dodenherdening en de grappige vibe van Star Wars day (veel bedrijven refereerden naar deze dag gisteren), weinig tijd had om te denken aan je wachtwoorden, daarom herinneren we je er vandaag nog maar even een keertje aan. Het was gisteren, namelijk ook nog eens wereld wachtwoordendag. Een dag waarop je je wachtwoorden onder de loep neemt en wijzigt.

Zeker nu er het afgelopen jaar weer meer dan genoeg wachtwoorden uitgelekt en gekraakt zijn, is het handig zo nu en dan je wachtwoorden te wijzigen.

De mensen achter de website passwordday.org hebben een paar handige tips opgesteld voor het wijzigen van je wachtwoorden. Daarnaast staan zij dit jaar speciaal stil bij identiteitsdiefstal.

Als je je wachtwoord gaat wijzigen (wat we je echt aanraden) Let er dan in elk geval op dat je niet in deze valkuilen trapt. En wat je ook doet, gebruik niet de naam van je huisdier!