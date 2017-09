15 tips om je onveilige router dicht te timmeren

Want goed beveiligen is hard nodig.

Wij schreven al eerder waar je op moest letten als je op zoek was naar een nieuwe router. Maar wat als je net een nieuwe router hebt gekocht of niet zoveel geld uit wil geven? Hier heb je wat tips waarmee je de boel alsnog kan dichttimmeren.

Vermijd standaard meegeleverde routers van providers

Deze routers zijn meestal niet veilig en zijn meestal dichtgetimmerd. Gebruikers kunnen maar weinig instellingen wijzigen. Als er een fout ontdekt wordt ben je afhankelijk van je provider die weer afhankelijk is van de fabrikant. In sommige gevallen kan het voorkomen dat je provider het niet toelaat de modem/router-combo niet uit te schakelen. Kijk dan of het mogelijk is het apparaat van je provider in DMZ- of bridge-modus te zetten. Kijk in de meegeleverde/online documentatie hoe/of dat mogelijk is.

Wijzig het standaard admin wachtwoord

Bijna elke router komt met een standaard administrator wachtwoord. Aanvallers proberen regelmatig in te loggen met deze standaardgegevens om in te breken in netwerken. De standaard wachtwoorden zijn natuurlijk makkelijk op te zoeken aangezien de gemiddelde handleiding zo online te vinden is. Daarom is het van essentieel belang je administrator-wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen.

Zorg ervoor dat je web-based management interface niet bereikbaar is vanaf het internet

Het kan natuurlijk ontzettend makkelijk zijn om routerinstellingen te wijzigen vanaf een andere locatie als je niet thuis bent, maar als jij het kan, kunnen anderen het ook (zeker als je het standaard admin wachtwoord niet hebt gewijzigd). Het is daarom raadzaam deze optie uit te schakelen. Stel desnoods een VPN-oplossing in als je toch zo nodig instellingen wil wijzigen als je niet thuis bent.