Deze 7 VPN- en Proxydiensten laten je anoniem internetten

Als het gaat zoals veel juristen en politici willen, dan wordt 'een recht op anoniem internetgebruik niet erkend'. De hele kwestie rondom het sleepnet maakte dat vorige maand nog eens extra pijnlijk duidelijk. Een overgroot deel van de politieke partijen stemde voor de "herziening wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten" wat betekent dat geheime diensten straks grootschalig het internet mogen afluisteren, de afgeluisterde gegevens drie mogen bewaren en deze onbeperkt mogen koppelen aan andere gegevens. Bovendien mogen de diensten ook elk apparaat dat aan het internet hangt hacken en de gegevens die zij daarbij inzien kopiëren. Onder andere PVV, VVD, CDA, 50+, PVDA, CU en SGP stemden voor deze wet. Zowel Privacybarometer als Bits of Freedom maken zich grote zorgen en ook veel toezichthouders, wetenschappers, experts en belanghebbenden zetten hun vraagtekens bij deze verregaande wet. Dit wetsvoorstel is op meerdere punten in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, maar dat lijkt de gevestigde orde op dit moment weinig te boeien.

Er zijn gelukkig ook politici met andere opvattingen. Onder andere de SP en Groen Links stemden tegen, maar vooral de Piratenpartij laat zich negatief uit over deze wet en het algehele gebrek aan kennis op dat vlak in de kamer. Ook in Duitsland zijn gelukkig ook andere geluiden te horen; Een regeringscommissaris voor de privacybescherming in de Duitse deelstaat Niedersachsen vat het op zijn website kort en krachtig samen: "Het recht op anonimiteit is op zich zo vanzelfsprekend dat men daar niet over zou moeten schrijven of spreken."

In de praktijk is er echter een grote gapende kloof tussen enerzijds het streven van politici en staatsbeschermers elke stap van burgers online te volgen, en anderzijds de eis van veel internetactivisten alle mensen volledige vrijheid op het web te geven. Een blik op de techniek laat de volgende situatie zien:

Iedere online activiteit laat sporen achter;

Een online activiteit, ongeacht van welke soort, laat in de regel verschillende sporen achter. Zowel op de eigen terminal (pc, tablet, smartphone) als op alle 'daartussen geschakelde' hulpbronnen zoals web- en proxyservers;

Het wissen van alle sporen is heel erg moeilijk c.q. onmogelijk. Zoals bij alle 'forensische' operaties blijft alleen de vraag, welke moeite kost het bepaalde informatie te vinden resp. te herstellen;

Met de juiste softwaretools is het mogelijk een vorm van anonimiteit te bereiken dat voldoende is voor de alledaagse behoefte (niet voor bezigheden van de geheime inlichtingen dienst).

Wij geven in dit artikel een overzicht hoe je kan vaststellen welke informatie u en uw browser tijdens het surfen prijsgeeft en welke tools u kunnen helpen om dit te verhinderen.