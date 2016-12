Evernote-medewerkers mogen je documenten lezen

Evernote heeft laten weten dat dit slechts wordt gedaan om de machine learning technologie├źn en de dienst zelf te verbeteren. "Hoewel onze computersystemen hun werk goed doen, is het onvermijdelijk dat er een beperkte mate van menselijke interactie nodig is om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals het zou moeten."

Opt out?

Opt out is helaas maar in zeer beperkte mate mogelijk. Alleen administrators van bedrijven kunnen zich afmelden. Consumenten kunnen zich alleen afmelden voor het machine learning-gedeelte. Hun notities kunnen nog steeds worden gelezen. Er is in de aankondiging niks gezegd over het anonimiseren van de data wat zou kunnen betekenen dat men niet alleen de notities van klanten kan inzien, maar ook kan zien door wie deze geschreven is.

Evernote meldt zelf verder dat zij hard zullen werken om er zeker van te zijn dat de data door zo min mogelijk medewerkers zal worden beken. Het bedrijf waarschuwt verder dat gebruikers, die zich afmelden in de nabije toekomst niet de beste ervaring zullen krijgen van de dienst.

Het nieuwe privacybeleid wordt 23 januari 2017 van kracht. Gebruikers hebben tot die dag de tijd hun data te verwijderen, privacy-instellingen aan te passen, hun account op te zeggen of hun data te versleutelen voor zover mogelijk.

Evernote was niet bereikbaar voor commentaar.