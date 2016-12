14 dingen die Google van je weet

Ik heb het idee dat Google mij beter kent dan ik mijzelf ken. En dat zag ik niet zomaar, ik ben even gaan rondneuzen in de persoonlijke data repositories van Google en ik realiseerde mij dat, tussen mijn regelmatige gebruik van de diensten van het bedrijf en mijn eigen onvermogen om iets langer dan zeven seconden te onthouden, Google waarschijnlijk meer weet over mijn leven dan ikzelf.

Van getagde foto's van mijn oude avonturen (welk jaar ging ik ook alweer naar Nashville en wie ging er ook alweer met mij naar de Eddie Vedder show?) tot de route-informatie van al m'n uitstapjes. Google heeft een heleboel interessante informatie over mij. Zelfs m'n droomwensen zijn waarschijnlijk ergens te vinden op het systeem.

En de opgeslagen data is maar het begin: Google gooit een hoop stats en algoritmes los op deze informatie. Algoritmen die waarschijnlijk ons gedrag voorspellen en in kaart brengen hoe wij tegenwoordig omgaan met technologie. Hoeveel e-mailtjes heb jij de afgelopen jaren verstuurd en hoeveel webpagina's heb jij bekeken? Het kan erg handig zijn dat al deze informatie wordt bijgehouden, maar aan de andere kant ook angstaanjagend.

Voordat je je nu flink zorgen gaat maken denk er dan aan dat andere mensen niet zomaar bij informatie kunnen. Zij zullen eerst toegang tot je Google-account moeten hebben. Iets dat met two-factor authenticatie en goede mobiele beveiliging erg moeilijk zou moeten worden.

Daarnaast is al deze dataverzameling ook nog eens optioneel. Het is echter wel zo dat, als je al deze functies uitschakelt, je Google-ervaring een stuk minder goed is. Verderop in het artikel laten we zien hoe je opt-out kan toepassen en meer controle over je data hebt.

Voordat wij je dat laten zien, kijken wij eerst naar de, soms grappige, en misschien zelfs verrassende dingen die je over jezelf kan vinden als je Google de juiste dingen vraagt. Het aantal onderdelen dat relevant is voor jou hangt af van de Google-diensten die je gebruikt. Android-gebruikers die gebruik maken van ingebouwde features als spraakopdrachten, locatiegeschiedenis en photo-backups zullen meer tracking gegevens richting Google sturen dan niet-Android-gebruikers of mensen die deze functies sinds dag 1 uit hebben staan. Maar iedereen die regelmatig Gmail, Google search, Google Maps, YouTube, Chrome en/of andere Google diensten gebruikt vanaf de desktop of mobiel zal al aardig wat informatie over zichzelf vinden als men de volgende stappen uitvoert.