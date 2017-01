Zo ontdoe je je Google smart tv van ransomware

In dit specifieke geval ging het om een LG smart tv die een programmeur had verkocht aan een familielid. Het apparaat draait op Android en de nieuwe eigenaar had een app gedownload waarmee gratis films gekeken kon worden. De app installeerde echter op de achtergrond malware en niet veel later werd het toestel geblokkeerd met een nep-melding van de FBI waarin werd gesommeerd 500 dollar te betalen.

De programmeur was bekend met Android en wist dat een harde reset het toestel weer terug zou brengen naar fabrieksinstellingen. Hiervoor moet het Android-apparaat in de recovery-modus gezet worden. LG kon hem daar echter niet mee helpen. De klantenservice kon/wilde de toetscombinatie voor het resetten van de TV niet geven en stelde alleen maar voor een monteur te sturen om het apparaat te "repareren".

De programmeur was daar natuurlijk niet blij mee en liet z'n ongenoegen blijken op Twitter. Naast een hoop tips en ongeloof zat ook een bericht van LG die liet weten dat het toch mogelijk was de recovery-modus te starten op de TV. LG gaf overigens ook toe dat de informatie over de recovery-modus niet publiekelijk beschikbaar was en dat ook de klantenservice niet op de hoogte was.

De oplossing

Gelukkig is het erg makkelijk de recovery modus te starten op de LG tv. Schakel het apparaat uit. Druk vervolgens op de instellingen-knop, houd deze een seconde ingedrukt, laat deze los en druk vervolgens op de knop waarmee je een zender terug gaat. Het toestel start nu automatisch in de recoverymodus en gebruikers kunnen met de volumeknoppen navigeren door het menu. Kies de optie "Wipe data/factory reset".

Na een herstart is je tv weer als nieuw. Let er wel op dat je logischerwijs al je andere instellingen en apps ook kwijt bent.