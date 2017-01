Let's Encrypt geeft miljoen gratis certs op een dag uit

Aan het begin van 2016 was het project net van de grond en meldde de organisatie 240.000 certificaten te hebben uitgegeven. "Dat leek toen nog veel", schrijft projectdirecteur Josh Aas in een blog. In een jaar tijd is dat uitgegroeid tot meer dan twintig miljoen en al enkele malen werden een miljoen SSL/TLS-certificaten op een enkele dag uitgegeven.

In 2015 kwam het project, dat onder meer door digitale burgerrechtenorganisatie EFF is opgezet, direct van de grond met de steun van grote namen als Mozilla, Cisco en Akamai. Het doel is om versleuteld verkeer gratis en gemakkelijk te maken, zodat vrijwel al het webverkeer straks over https gaat.

Alle grote browsers - onder meer Chrome, IE en Firefox - zijn compatibel en vorig jaar bracht de organisatie een nieuwe tool uit om beheer van de SSL/TLS-certificaten te vereenvoudigen. Ook is Let's Encrypt toegevoegd aan de rootprogramma's van Google, Apple en Mozilla - wat verdere adoptie en breed gebruik in de hand moet werken.