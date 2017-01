Windows 10 vergrendelt pc als je wegloopt

Volgens Windows Central heet de feature intern 'Windows Goodbye' als verwijzing naar authenticatiemiddel Windows Hello, maar heet de optie in de Insider-build Dynamic Lock. Die vergrendeling gebeurt niet overigens direct (met false positives in detectie en ergernis als gevolg) maar wordt waarschijnlijk gecombineerd met een inactivititeitsprocedure.

Automatische vergrendeling is vooral in zakelijke omgevingen een wens van IT, hoewel het vaak wordt gehaat door gebruikers. Bij een bedrijf dat ik ken klaagden gebruikers over het feit dat de pc bij vijf minuten inactiviteit werd vergrendeld en ze daarna opnieuw het wachtwoord moesten ingeven. Een klacht waar de informatiebeveiliger raar van opkeek: "Dat is ook precies de bedoeling."

De nieuwe feature wordt waarschijnlijk toegevoegd aan de nieuwe officiële update van Windows 10, de zogenoemde Creators Update, die dit voorjaar moet verschijnen.