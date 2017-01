Zo zie je wanneer WhatsApp jouw encryptiesleutel wijzigt

Je hoeft slechts één optie in te schakelen.

De versleuteling van WhatsApp blijkt een wassen neus te zijn. Door te goochelen met sleutels kan het bedrijf je versleutelde berichten toch nog onderscheppen en lezen.

Als je berichten verzendt en de sleutel wordt gewijzigd woor WhatsApp, kan je daar een melding van krijgen. Deze optie staat standaard uitgeschakeld maar kan makkelijk worden ingeschakeld.

Druk op de menu-knop en kies 'instellingen' (iPhone-gebruikers kunnen rechtsonder direct op het instellingen-tandwieltje drukken). Selecteer 'account' en druk op de optie 'beveiliging'.

In het volgende scherm zal je een melding zien waarin wordt verteld dat er indien mogelijk gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en dat WhatsApp en derde partijen deze niet kunnen lezen of beluisteren. Schakel de optie "Beveiligingsmeldingen tonen" in om voortaan op de hoogte te worden gebracht als de sleutel wijzigt.

Let op, dit verandert niks aan de achterdeur in het systeem. Het zal nog steeds mogelijk zijn voor WhatAapp om je berichten te lezen als de sleutel wijzigt. Daarnaast krijg je deze melding pas nadat de berichten opnieuw zijn verzonden waardoor het eigenlijk al te laat is.

Je kan daarom beter kijken naar een echt veilig alternatief als Signal.