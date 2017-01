Phishers springen direct op e-mail politie

Gisteren meldde de politie dat het een e-mail verstuurde aan mensen wiens accountgegevens opdoken in een lijst van een malafide ontwikkelaar. De 35-jarige man wordt ervan verdacht backdoors te hebben gebouwd in diverse websites die hij ontwikkelde voor opdrachtgevers. Op die manier werden inloggegevens van zo'n 20.000 slachtoffers bemachtigd.

Criminelen zijn blijkbaar ook goed op de hoogte van technieuws, want vanochtend waarschuwde politie voor een phishingmail die in omloop is met dit verhaal. Daarin staat een malafide link die de originele waarschuwing van de politie niet heeft. De e-mail is afkomstig van 'Oproeping Politie' - wat al alarmbellen zou moeten laten rinkelen bij de meeste ontvangers.

Koren op de molen van de phishers is dat niet duidelijk is welke Nederlandse websites de backdoor bevatten, waardoor je van te voren niet kunt inschatten of je ergens een account moet vervangen. De zaak kwam aan het rollen toen een webwinkel in 2014 aangifte deed van fraude.