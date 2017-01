Datadieven dreigen familie kankerpatiënten lastig te vallen

De non-profit Little Red Door in de staat Indiana kreeg weken geleden te maken met een ransomware-aanval. Dit is een organisatie zonder winstoogmerk wiens doel het is om de financiële en emotionele last te verlichten van mensen die een kankerdiagnose krijgen.

'Terrorisme'

De aanvallers lieten geen traditionele losgeldeis achter, maar namen contact op met de directie van de organisatie om ze af te persen. Daardoor lijkt het op een gerichte aanval en minder een gelegenheidsdiefstal van ransomwareverspreiders. Het was ook de tweede keer die week dat werd gepoogd gevoelige patiëntendata te bemachtigen. De terminal-server en back-upstation werden bij de tweede aanval versleuteld.

Het lijkt een beetje vroeg om met vingers te wijzen, maar de organisatie beschuldigt in een verklaring een 'internationale cyberterrorismebeweging' van de ransomware-aanval. Blijkbaar identificeerden de slechteriken zich als een specifieke groepering die bij het bestuur een losgeldeis van 50 BTC neerlegde.

Niet betalen

De daders sms'ten drie bestuursleden en stuurden daarna e-mails met gedetailleerde instructies. Daarbij werd ook gedreigd dat familieleden van patiënten benaderd zouden worden. De FBI is ingeschakeld en de opsporingsdienst richt zich op de persoonlijke aard van de aanval, waarbij de organsiatie zo direct werd gecontacteerd.

Little Red Door is niet van plan te betalen, aangezien de geworven fondsen zijn bedoeld voor onder meer clienten, (hospice)zorg en preventieve screenings.

Mevrouw Smit - niet haar echte naam - is programmeur met specifieke interesse in IT -privacy en security. Daarnaast is ze freelance schrijfster.