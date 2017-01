Spyware op een Chromebook!? Zo kom je er vanaf.

Ik denk dat Chromebooks geweldige apparaten zijn. Ze zijn goedkoop, snel en de voldoen aan praktisch alle eisen van de gemiddelde gebruiker. Ze zijn super veilig en Chrome OS update zichzelf beter dan welk ander besturingssysteem dan ook. De starten snel op en sluiten zichzelf snel af, zijn lichtgewicht en hebben geen virussen. Het zijn geweldige apparaten om te delen en als je goed zoekt vind je zelfs modellen die overweg kunnen met Android apps.

De fijnste feature vind ik nog dat ze zeer onderhoudsarm zijn. Hierdoor kunnen gebruikers er softwarematig weinig aan kapotmaken.

Tenminste... dat dacht ik.

Ik kwam laatst toch echt een Chromebook tegen met software die veracht veel leek op spyware.

De Chromebook was eigendom van een niet-technisch persoon die mij verzocht eens naar het apparaat te kijken omdat de browser homepage niet langer diens bookmarks weergaf. De bookmark-balk werd niet langer weergegeven. Dit gebeurde nadat de eigenaar een aantal vragen moest beantwoorden van Chrome. Vragen die hij niet begreep.

Malafide software wordt soms geïnstalleerd door gebruikers te misleiden en ik denk dat dat de oorzaak is van dit probleem.

Ik wilde de instellingen van Chrome bekijken om te zien waarom de bookmark balk niet meer zichtbaar was en ik zag dat er een aantal dingen niet klopten. De nieuwe tab pagina opende direct een website die ik nog nooit eerder had gezien (en waar ik nog nooit eerder van had gehoord). Ook was er een nieuwe extensie-icoontje te zien. Ook die kwam mij niet bekend voor en toen ik met m'n muis over het icoontje hoverde verscheen er een pop-up met een snelheidstest.

De eigenaar wist niet wat browser extensies waren en ik was er dan ook van overtuigd dat hij deze onbewust had geïnstalleerd. Gelukkig was de extensie makkelijk te verwijderen en werkte alles weer naar behoren.

Ik had de naam van de extensie niet onthouden maar toen ik op zoek ging naar een snelheidstest-extensie met hetzelfde icoontje kwam ik een hele zwik aan extensies tegen. In de onderstaande screenshot zie je er al vier.