'Stop met het gebruiken van 3rd party antivirussoftware!'

Alleen Microsof's antivirus-oplossing kan veilig worden gebruikt de rest "vergiftigt het software-ecosysteem". O'Callahan legt in z'n blogpost uit dat de 3rd-party softwarepakketten te ingrijpend zijn en slecht geïmplementeerde code gebruiken. Hierdoor maakt de antivirus-software het voor browser-fabrikanten lastig hun eigen beveiliging te verbeteren. Daarnaast zijn er verschillende pakketten die browser-updates in de weg zitten en andere softwarepakketten tegenwerken.

"Het is meerdere keren voorgekomen dat antivirussoftware Firefox updates blokkeerde waardoor het onmogelijk was gebruikers te voorzien van belangrijke beveiligingsfixes. Wij hebben heel wat tijd moeten stoppen in het repareren van beschadigingen door antivirussoftware. Die tijd hadden wij beter kunnen gebruiken om de beveiliging van [onze browser] te verbeteren," aldus O'Callahan.

Onveilig en traag

Het helpt ook niet dat veel antivirus-pakketten zelf ook de nodige beveiligingslekken bevatten waardoor deze kunnen worden misbruikt door aanvallers om juist systemen binnen te dringen. O'Callahan verwijst onder andere naar Google's zero day project om aan te geven dat er genoeg mankeert aan deze pakketten en dat de bouwers zich vaak niet houden aan standaard beveiligingsregels. Microsoft is volgens O'Callahan een van de weinige die dat over het algemeen wel doet.

Ook klaagt de ex-engineer dat veel van de antivirus-pakketten erg veel systeembronnen gebruiken en daardoor je computer flink kunnen vertragen.

Op de volgende pagina: Een Taboe?