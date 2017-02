Als je privacy belangrijk vindt, ga dan voor Linux

Ik heb al een paar keer uitgehaald naar Windows 10 en Microsoft in het algemeen. Vaak vanwege privacy-zorgen. Maar Windows is zeker niet het enige besturingssysteem waar wij ons zorgen over moeten maken. Apple kan er ook wat van. Sinds Yosemite uit is, heeft ook deze fabrikant toegegeven aan dataverzameling en het delen van verzamelde data met derde partijen. Chrome OS, Android en iOS zijn gebouwd rond clouddiensten dus die delen sowieso van alles en nog wat. Wat blijft er dan nog over? Desktop Linux.

Nu President Trump overweegt het vragen om social media accounts een verplichte handeling te maken en Jeff Sessions, Trump's advocaat, pleit voor cryptografische achterdeuren, denk ik dat privacy op dit moment belangrijker is dan ooit.

Toegegeven, ik promoot de Linux desktop al jaren, maar privacy is een nieuwe reden het te gebruiken. In het verleden, toen Windows nog slecht beveiligd was, stuurde het tenminste niet al te veel data naar Microsoft. Nu gebeurt dan wel, net als bijna alle besturingssystemen.

Chrome OS en Android zijn bijvoorbeeld Linux-distributies, maar ze werken het beste als zij verbonden zijn met het internet. Google verdient z'n geld met jouw informatie. Dus als je privacy echt belangrijk vindt, heb je een besturingssysteem nodig die niet al je acties het wereldwijde web opslingert. Als je op zoek gaat naar een modern besturingssysteem die aan deze eisen voldoet, kom je al gauw terecht bij desktop Linux.

Waarom? Omdat je nog wel clouddiensten als Gmail en zelfs Office 365 kan gebruiken onder Linux. De meeste Linux desktop-apps werken gewoon op de desktop.

Applicaties als officepakket LibreOffice, de e-mailclien Evolution en de GIMP image-editor werken net zo goed als hun Windows-equivalenten. Als je een specifieke Windows-applicatie nodig hebt, is de kans groot dat Wine 2.0 je uit de brand kan helpen.

Als je denkt dat Linux te moeilijk is voor simpele gebruikers, heb je het mis. Moderne Linux-distributies zijn net zo makkelijk te gebruiken als Windows XP. Er zijn helaas nog te veel mensen die zich laten leiden door oude, irrelevante "anti"-Linux-argumenten en dat is zonde.

