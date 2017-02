Microsofts Patch Tuesday wordt Patch Wednesday

De maandelijkse patches van Microsoft werden deze keer niet op dinsdag uitgebracht. In een verklaring stelt het bedrijf op het allerlaatste moment een issue te zijn aangetroffen dat moest worden aangepakt. Dat is heel bijzonder: als er vlak voor de deadline bijvoorbeeld een kritieke zeroday wordt aangetroffen, komt deze meestal als een aparte noodpatch na de maandelijkse ronde.

Nog een paar aspecten dat deze Patch Tuesday bijzonder maakt: er zijn geen bulletins meer zoals vroeger. Zoals we hier vorige maand uitlegden, is het vertrouwde systeem van samenvattingen op Technet vervangen door een database waar IT'ers doorheen kunnen snuffelen. Ook is deze patchdag bijzonder omdat het als het goed is de dag is waarop SHA-1-ondersteuning wordt geschrapt.

Als laatste verandert er deze maand iets met het uitleveren van de beveiligingspatches in de zin dat de Security Only-updates geen IE-elementen meer bevatten. De browserfixes worden vanaf nu meegenomen in een cumulatieve update voor IE.

Kortom, redenen genoeg die de Patch Tuesday van Valentijnsdag bijzonder hadden gemaakt - als hij had plaatsgevonden.