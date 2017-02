Securitykrakende kwantum? Ach welnee!

Er komt een dag dat kwantumcomputers het huidige systeem waarmee we certificaten verifiëren nutteloos maken. Het huidige concept is gestoeld op enorme getallen die worden ontbonden in grote priemgetallen. Je kunt op basis van priemgetallen zo'n groot getal samenstellen om een sleutelpaar te maken, maar de rekenkracht om die weer te ontbinden moet enorm zijn.

Kwantum komt - ooit

Dat betekent dat als de dag aanbreekt dat die enorme rekenkracht beschikbaar is - er gaan leuke verhalen dat de NSA hele serverparken zou inzetten om sleutels te kraken - we iets volstrekt anders nodig hebben om apparaatidentiteiten te verifiëren. Chrome houdt bijvoorbeeld al rekening met die mogelijkheid en test voorzichtig nieuwe methodes.

Lees meer over de ontwikkeling van kwantumcomputers: 8 vragen over de Nederlandse quantumcomputer

Maar die dag is nog ver weg en het is bovendien lastig te voorspellen wanneer die precies aanbreekt. Wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd dát het kan en testopstellingen met enkele qubits laten veelbelovende resultaten zien. Maar er is nog geen consensus over hoe het moet en er wordt nog gewerkt aan foutcorrectiealgoritmes om berekeningen ook echt werkbaar te maken. De ontwikkeling van kwantumcryptografie gaat om dezelfde reden nog langzamer.

Wakker van liggen

RSA-uitvinder en MIT-professor Ron Rivest (de R van RSA) zegt nu dat hij sceptisch is over de impact van kwantum, meldt Kaspersky's Threatpost. Collega Adi Shamir (de S van RSA) zet het ook niet hoog op zijn lijstje van zorgen. Theoretisch kunnen RSA-sleutels door kwantumcomputers worden gekraakt en volgens onderzoek gebeurt dat in 2031.

Er zijn zoveel dingen die in de tussentijd voor beveiligingsissues zorgen, dat we ons volgens hem beter kunnen richten op de problemen van vandaag. "Er zijn zoveel mogelijkheden en zorgen dat nadenken over wat er gebeurt over twintig of dertig jaar... Ik zou er niet wakker van liggen."