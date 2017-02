Je kunt fluiten naar Windows-patches deze maand

Het uitstel van de Patch Tuesday deze maand is niet eentje van een dag of twee, maar Microsoft stelt de patches een maand uit. In een summiere verklaring zegt het bedrijf dat de patches nu pas op de Patch Tuesday van maart volgen, dinsdag de veertiende dus. Dat is vervelend, onder meer omdat er onder meer een zeroday DoS-kwetsbaarheid in SMB zit die aangepakt moet worden.

Microsoft heeft niet duidelijk gemaakt wat de reden is van het uitstel, alleen dat er een issue was die impact op klanten zou hebben. Vroeger kon één problematische patch nog beter gescheiden worden, maar tegenwoordig is de maandelijkse update een cumulatieve bundel. Het achterhouden van een patch om bijvoorbeeld een week later een noodpatch uit te brengen kwam regelmatig voor.

Er stonden een overigens hoop veranderingen op de agenda deze maand, onder meer de ultieme uitfasering van SHA-1, het scheiden van IE-patches uit de securitybundel, het verdwijnen van bulletins en het introduceren van een doorzoekbare patchdatabase.