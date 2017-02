Smartphone-dieven phishen slachtoffers voor ontgrendelen toestel

De slachtoffers probeerden het toestel te achterhalen via de "Find my iPhone"-app en zagen dat het toestel inmiddels alweer in een andere stad was. Ze probeerden nog te onderhandelen met de criminelen door een bericht naar het toestel te sturen met de melding dat zij bereid waren de iPhone terug te kopen, maar daar werd niet op ingegaan en het toestel werd uitgeschakeld.

Enkele dagen later ontving het echtpaar sms-berichten met de melding dat het toestel was gevonden en dat het via de meegeleverde URL kon getraceerd. De link bracht de slachtoffers naar een nep-versie van Apple's inlogpagina maar de bovenstaande URL verwees naar een gratis hostingpartij. De slachtoffers gingen daar uiteraard niet op in en lieten het maar voor wat het was.





Twee dagen later werden zij echter gebeld. Een Siri-achtige stem verstelde ze dat het toestel was gevonden en dat de URL in de eerder verstuurde SMS moest worden gebruikt om het apparaat te kunnen achterhalen. Ook daar gingen de slachtoffers niet op in en het toestel wordt nu maar gewoon als verloren beschouwd.

Dit soort gerichte phishing-acties komt gelukkig nog niet heel vaak voor maar het geeft wel aan dat criminelen steeds verder (durven) te gaan om gegevens van slachtoffers te achterhalen. Als je een Apple-apparaat gebruikt, schakel dan altijd de Find my iPhone-dienst in en als je je toestel kwijt bent, probeer deze dan te achterhalen via http://icloud.com/find. Volg verder Apple's adviezen op en klik niet zomaar op links die je krijgt via e-mail of smsjes.