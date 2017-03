Zo maak je je Mac, iPhone en iPad ontraceerbaar

Stel je voor dat je op een onbekende computer surft en even snel je rekeningsaldo online wilt opvragen of andere persoonlijke gegevens wilt inzien; tot die gegevens zou niemand behalve jij toegang moeten hebben.

Als je een computer of een ander apparaat van een vriend of kennis gebruikt, dan kun je bij iedere browser de privémodus activeren. Zoekopdrachten, bezochte websites en ingevulde informatie worden gedurende en na het afsluiten van de privémodus niet in de browser opgeslagen. Dat is voor je eigen veiligheid, zodat mensen die na jou de computer weer gebruiken niet meer kunnen traceren wat je op het internet gedaan hebt.

Als je bijvoorbeeld iemand anders op je Mac laat surfen, dan kun je in Chrome ook een gastmodus instellen, zodat niemand toegang tot je persoonlijke instellingen heeft of deze in het ergste geval veranderen kan. Nog betere bescherming krijg je wanneer je een totaal nieuwe gebruikersaccount op de Mac aanmaakt of gebruik maakt van de optie voor een gastaccount.

Privé modus

De privémodus verschilt per browser. Over het algemeen geldt echter: Ook al geven browsers in privémodus geen gedownloade gegevens weer, toch zijn deze ook na de browser-sessie nog zichtbaar op de harde schijf.

Privé browsen leidt niet automatisch tot anonimiteit. Toch kan voorkomen worden dat websites tracking cookies of iets dergelijks plaatsen, omdat alle relevante gegevens na het internetten in privémodus verwijderd worden.