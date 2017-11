10 typen hackers die je vandaag of morgen tegenkomt

In alle soorten en maten

Hackers zijn er - net als hun aanvallen - in alle soorten en maten. Met beweegredenen die variëren van financieel, tot politiek, tot ethisch. Door de verschillende type hackers te begrijpen en wat hun motivatie is kan je makkelijker de aanvallers identificeren - althans het aantal verdachten verkleinen. Dat helpt je weer in je verdediging tegen de aanvallen. We hebben Travis Farral, directeur van beveiligingsstrategie bij Anomali, gevraagd een beschrijving te geven van 10 soorten hackers waar je mee te maken kan krijgen. Op de volgende pagina's gaan we daar dieper op in.