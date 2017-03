Ga gratis met ons mee naar Hack in the Box

Op 13 en 14 april staan twee volle dagen gepland met presentaties van informatiebeveiligers en hackers over alles van low-level besprekingen over ECMAscript-bugs tot high-level presentaties over het overstappen van IT-beveiliging als reactieve business naar een proactieve houding. Net als de vorige jaren is Webwereld aanwezig op de HITBSecConf en we nemen weer een groepje van tien lezers van Webwereld en Computerworld mee.

Normaal gesproken kost een ticket tussen de 1199 en 1499 euro, maar jij kunt gratis mee. Het enige wat je hoeft te doen is een stukje te schrijven over jouw ervaringen; bijvoorbeeld wat je opviel, een bespreking van een presentatie, je eigen ervaringen op HITB, of beveiliging in het algemeen, of een overzicht van de conferentie. De afgelopen jaren leverde dat onder meer deze interessante artikelen op, elk met een unieke kijk op security.

In 2014, 2015 en 2016 hadden we een gemêleerd publiek van onder meer systeembeheerders, juristen, onderzoekers en studenten. De conferentie is dus niet alleen voor IT'ers, maar ook voor mensen in andere vakgebieden, hobbyisten, studenten, of verder iedereen die een interesse heeft in computerbeveiliging.

Vertel ons waarom de conferentie jou trekt in een e-mail naar hjbuist@idg.nl en hopelijk zien we jou volgende maand in Amsterdam.

Wat: HITB Security Conference

Waar: NH Grand Krasnapolsky, vlakbij Amsterdam Centraal Station

Wanneer: Donderdag 13 en vrijdag 14 april