Zo verwijder je ransomware

Gezond verstand

Ransomware is in veel gevallen makkelijker tegen te houden dan andere vormen van malware en het help heel erg als je:

Je besturingssysteem up to date houdt. (zowel Windows macOS en GNU/Linux hebben een automatisch update-mechanisme die je systeem automatisch kan bijwerken).

Zorg ervoor dat je een goede, actieve firewall hebt draaien.

Vertrouw niet om antimalware om je te redden. Het helpt wel om er eentje paraat te hebben en af en toe te checken of je systeem nog schoon is, maar het is zeker geen heilige graal. Verschillende experts hebben op de RSA nog eens duidelijk gemaakt dat antimalware-bedrijven achter de feiten aanlopen en ontdekte malware op een lijst zetten. Er zijn geen garanties dat onbekende ransomware kan worden gedetecteerd of tegen gehouden.

Zorg dat Flash uit staat of surf met een browser, als Google Chrome, die de plug-in standaard uit laat.

Schakel Office macro's uit. Je kan in Office 2016 controleren of ze aan staan door naar Trust Center > Macro Settings te navigeren of door "macros" in de zoekbalk in te toetsen en dan de "security"-venster te openen.

Klik niet op vage links of links die je niet vertrouwt. Of dat nou op een website is of in een e-mail. De meest voorkomende manier waarop gebruikers besmet raken door ransomware komt door het klikken op een klink. Erger nog is dat beveiligingsbedrijf Datto meldt dat sommige besmette gebruikers de malafide links ook nog eens doorsturen naar anderen.

Blijf weg van verdachte, malafide websites.

Als je antimalware-software installeert, kijk dan eens naar Malwarebytes. Dit pakket kan ook ransomware detecteren en in sommige gevallen verwijderen. RansomFree heeft ook een ransomware-beschermingsmechanisme aan boord. De meeste anti-malwarepaketten kosten na een trial-periode geld. Met Bitdefender's Anti-Ransomware-tool kan je in elk geval gratis checken of je niet besmet bent met een van de varianten van de vier meest voorkomende ransomware-pakketten.

