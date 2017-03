"Google: al die onveilige Androids zijn best veilig"

Google stelt dat de kans dat een Android-gebruiker malware oploopt heel klein is: 0,71 procent had een Potentially Harmful App geïnstalleerd, wat varieert van bannerspammende software tot hardcore malware. Als je alleen uit de Play Store downloadt, is de kans op een PHA nog kleiner: 0,05 procent (PDF).

Vooruitgang

Al jaren is een van de grootste problemen van Google met Android dat fabrikanten hun versies niet bijwerken en gaten jaren na-ijlen. Het bedrijf maakt stappen om uitrol van Android-patches enigszins te centraliseren, maar nog altijd zijn er 735 miljoen toestellen in omloop die al een jaar geen beveiligingsupdate meer hebben gehad.

Toch boekt Google vooruitgang. Het bedrijf werkt nauwer samen met fabrikanten en telco's om patches sneller regelmatiger uit te rollen. Via Play Services heeft Google stevigere controle over verificatie van apps om ondanks Bouncer in de Play Store verschenen malware te frustreren. Met nieuwe updates moet het makkelijker worden voor gebruikers om patches toe te passen, schrijft Google.

Verbetering

De updatestrategie lijkt zijn vruchten af te werpen. Hier in Europa heeft 73 procent van de Android-vlaggenschepen volgens providers in het afgelopen kwartaal een beveligingspatch gekregen, staat in het rapport. "Er is nog steeds veel ruimte voor verbetering", erkent Google in een blogpost over de huidige staat van Android-beveiliging.