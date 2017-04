FBI: Softwaremaker medeplichtig aan hacken

Was de maker van RAT NanoCore naïef of crimineel?

Journalist en voormalig hacker Kevin Poulson beschreef eind vorige week hoe de auteur van de tool een ietwat naïeve programmeur is die een neutraal stukje technologie ontwikkelde. De Remote Administration Tool NanoCore werd vervolgens door een notoire hacker gebruikt die begin dit jaar schuld bekende aan computervredebreuk. Nu wordt ook de maker van de tool vervolgd.

Samenzwering

Onderzoeksjournalist Brian Krebs nuanceert het verhaal over de naïeve ontwikkelaar enigszins. De software wordt niet aangeboden als een normale VNC-applicatie, hij adverteerde de software specifiek op hackerfora, had nauwe banden met malafide gebruikers en de tool om illegale activiteiten tegen te gaan, is een DRM-systeem dat is bedoeld om wanbetalers toegang te ontzeggen; niet criminelen.

De programmeur raakte gefrustreerd van de verdere illegale verspreiding van NanoCore en verkocht de boedel aan een hacker die eerder dit jaar schuld bekende voor computervredebreuk. De toolmaker ontving niet alleen daarvoor geld, maar ook voor de verspreiding (voor financieel gewin) van een keylogger die door die hacker was gemaakt. De aanklacht draait dan ook niet om het maken en aanbieden van de RAT, maar om samenzwering en medeplichtigheid aan computervredebreuk.

Sturen op schikking

De vraag is dan ook of deze programmeur ontzettend naïef was in de manier waarop hij de tool aanbood - de Amerikaanse overheid denkt duidelijk van niet - of dat hij willens en wetens geld wilde verdienen aan software die voornamelijk voor malafide doeleinden gebruikt zou worden. Dat zou hem medeplichtig maken aan het vele malafide gebruik van NanoCore.

Maar deze vraag is precies wat deze zaak lastig maakt voor Justitie, want het is moeilijk om het doel van de ontwikkelaar hard te maken. Experts verwachten daarom ook dat de aanklagers de zaak gebruiken om druk te zetten op RAT-makers en vooral aansturen op een schikking en niet tot een daadwerkelijke rechtszaak.