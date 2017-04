Kijk hier live naar Hack in the Box

Meer weten over RF-signalen, Apple's 2FA of ransomwaredetectie?

Behalve de hardcore technische trainingen voor professionals en het beveiligingscongres zelf, is er ook zoals ieder jaar een gratis expositie en vrij toegankelijke sessies over uiteenlopende beveiligingsonderwerpen. Er is ook een YouTube-stream van dit deel van het congres voor mensen die wel geïnteresseerd zijn, maar geen tijd hebben om vandaag naar Amsterdam te komen.

De sessies variëren van presentaties over Microsofts anti-zerodaytool EMET tot eentje over hoe RF-radiosignalen worden gebruikt voor verbindingen. Deze is opeens heel erg actueel, nu blijkt dat dit de methode is waarop aanvallers afgelopen weekend de sirenes lieten loeien in het Texaanse Dallas. De volledige agenda met links naar introducties van het onderwerp en de sprekers staat onder aan dit artikel.

De eerste sessie begint om kwart voor elf en de livestream gaat van start om half elf:

10.45 tot 11:15 uur: Disarming EMET 5.52 - Niels Warnars

11.15 tot 11.45 uur: A Passive Listing Ransomware Detector - Paulus Meesen & Don Mulders

11.45 tot 12.15 uur: When Two-Factor Authentication is a Foe: Breaking Apple's iCloud Keychain - Vladimir Katalov

12.15 - 12.45 uur: Fault Injection Attacks On Secure Boot - Niek Timmers & Albert Spruyt

14.00 tot 15.00 uur: Pwning Banks - How the Playground Evolved Over the Years - Miika Turkia

15.00 tot 15.30 uur: - Meet & Greet with the MacOS Malware Class of 2016 - Patrick Wardle

15.30 tot 16.00 uur: - Lure10: Exploiting Windows Automatic Wireless Association Algorithm - George Chatzisofroniou

16.30 - 17.30 uur: - So You Want To Hack Radios? - Matt Knight & Marc Newlin

17.30 - 18.00 uur: - Low Cost Open Source Spectrum Monitoring - Dominic Spill