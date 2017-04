Hoe een hacker de bitflip op Android ontdekte

De theorie van een hack bedenken is geniaal, maar het echte zware werk komt bij het daadwerkelijk toetsen van de theorie in de praktijk. Hoe maak je een proof of concept of een werkende applicatie? Vaak door bloed, zweet en tranen en met vallen en opstaan. Waarbij je niet moet opgeven als je door een simpele typo dagen tijd verliest. Hacken is is niet het aan elkaar knopen van de ene programmeer-API aan de andere, vaak moet je de grenzen opzoeken. Soms moet je letterlijk die API misbruiken om je hack te laten werken.

Drammerig op mobiel?

Promovendi Victor van der Veen kan hierover meepraten. Begeesterd door de theorie van de ultieme hardware hack, de Row Hammer exploit, vroeg hij zich een jaar geleden af: is dit ook mogelijk op een gangbare mobiele telefoon? Is het mogelijk om een smartphone te hacken door herhaaldelijk regels fysiek geheugen te schrijven met als doel nabijgelegen geheugencellen te beïnvloeden? En die zogenaamde 'bit flip' te bewerkstelligen?

De pc's waarop de originele exploit werd aangetoond draaiden immers op volle snelheid en waren niet geoptimaliseerd voor batterijgebruik. Oftewel mission impossible om het op een consumenten handheld-device te proberen? Op de Hack in the box in het luxueuze Grand Krasnapolsky, beschrijft Victor dit op een humoristische manier door ons mee te nemen in "the making of". Oftewel het ontwikkelproces van DRAMMER, de Android-variant van de row hammer-exploit. Te horen aan het openingsapplaus een succesvolle exploit!

Niet zelf bedacht

De doctor in spé aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij zich onder andere bezighoudt met mobiele malware, heeft de hack niet zelf bedacht. De "RowHammer"-techniek waardoor geheugen met bepaalde lees- en schrijfpatronen wordt bestookt, bestaat al een tijd. Het is een manier die enkel werkt als de aanvaller direct toegang heeft tot het geheugen, zonder tussenkomst van de processorcache.

De uitdaging van Victor is dan ook vooral een manier te bedenken om deze cache op een smartphone te omzeilen. Met andere woorden, een heuse pelgrimstocht naar het proof of concept. Heilig doel: die mysterieuze bit flip vinden. En dat op een huis-tuin-en-keuken Android-telefoon!

Doorzetten loont!

Ook uw auteur weet uit eigen ervaring dat doorzetten loont. In de goede oude "homebrew" dagen, in 2006 toen er nog geen iPad was, mocht ik zelf ook hacken op de PSP, de playstation portable. Iedereen zei: het is onmogelijk om full motion video te streamen naar een handheld device. Logisch, iedereen liep in die tijd nog rond met van die dikke Nokia's, en hoe zou je dan films kunnen kijken op een opgewaardeerde gameboy?