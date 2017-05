'Propriëtaire software is fundamenteel onbetrouwbaar'

Snowden is geïnterviewd op de OpenStack Summit in Boston via video vanaf een onbekende locatie en sprak over het persoonlijke gebruik van open source technologie.

Snowden werd bekend doordat hij in 2013 geheime informatie lekte over de NSA. De overheidsinstantie zou op grote schaal dataverkeer aftappen en gebruikers bespioneren.

Snowden sprak in dit interview specifiek over cloudcomputing-technologie. De klokkenluider zei verder dat clouddiensten van Amazon en Google goed zijn, maar dat gebruikers zich wel kostentechnisch vastbijten in een infrastructuur die niet van hun is. "Je investeert in dingen waar je geen controle over hebt. Als je dingen draait in Google of Amazon's cloud, hoe weet je dan dat je bespioneerd wordt? Of dit nou legaal of illegaal gebeurt, leveranciers kunnen de gegevens van hun klanten gebruiken op een niveau dat verborgen is voor jou." Er is overigens geen bewijs dat cloud-leveranciers consumenten bespioneren.

Snowden spoorde bezoekers van het OpenStack Summit aan om "de toekomst van het internet te dirigeren op een vrijere en eerlijkere manier." Een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen is door open source-tools te gebruiken om computingplatformen te bouwen die gebruikers zelf kunnen uitbreiden en hosten. Dit geeft gebruikers meer controle over hoe hun data wordt behandeld.

Amazon Web Services legt op de Data Privacy Sectie van hun website uit dat consumenten controle hebben over hun eigen data. "Consumenten blijven eigenaar van hun content en selecteren welke AWS-diensten hun data verwerken, opslaan en hosten. Wij verlenen geen toegang tot deze data voor welke functie dan ook tenzij dat juridisch verplicht is of voor het onderhouden van AWS diensten [...] Wij gebruiken nooit gebruikerscontent voor marketing en advertentiedoeleinden."

Cloud-leveranciers geven gebruikers ook verschillende mogelijkheden om hun data te versleutelen alvorens deze wordt opgeslagen in een publieke cloud. Bovendien kunnen klanten deze sleutels zelf beheren.

