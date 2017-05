Deze vier tekens laten je Windows-systeem crashen

Een website met een image directory die de naam $MFT gebruikt is voldoende.

Gebruikers hoeven slechts te navigeren naar websites die gebruik maken van deze string. Russische taalwebsite schreef over deze bug. Ook Ars Technica kreeg lucht van het probleem.

Geen Windows 10

Windows 10-gebruikers hebben overigens geen last van de bug. "Malafide" websites hoeven alleen maar de karakterstring $MFT te gebruiken in de directorynaam waar afbeeldingen worden opgeslagen. Windows verwacht deze tekens alleen in een speciale metadata-file te zien op je pc.

Als het systeem deze tekens tegenkomt als een directory naam, weet het niet hoe het daarmee om moet gaan, zal het systeem vertragen en uiteindelijk hangen. In sommige gevallen wordt men zelfs getrakteerd op een Blue Screen Of Death.

Wij hebben nog geen kans gehad de bug te testen maar The Verge meldt dat het ze inderdaad lukte om een Windows 7-systeem op de knieën te krijgen.

Wij hebben nog geen reactie ontvangen van Microsoft maar de kans is groot dat het bedrijf een patch uitbrengt die dit probleem moet tackelen. Of dat ook geldt voor Windows Vista is overigens nog maar de vraag.